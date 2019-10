Video: tvn24

Zorganizowano czwarty Tęczowy piątek w szkołach

25.10 | Tęczowy piątek to kolejna szansa, by rozmawiać o tolerancji i poszanowaniu wszystkich, bez względu na orientację seksualną. O osobach LGBT mówi się coraz częściej, ale nie zmienia to faktu, że nadal czują się one samotne i wykluczone. Wsparcia nie daje im Rzecznik Praw Dziecka, który tęczowemu piątkowi w szkołach jest przeciwny.

