Banaś nie podał się do dymisji

29.11 | Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś nie podał się do dymisji. Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadamia prokuraturę po kontroli jego oświadczeń majątkowych. Prezes twardo jednak stoi przy swoim i odpiera zarzuty. Broni się już sam - bo ci, którzy do tej pory go wspierali, teraz też żądają jego ustąpienia.

