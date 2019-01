Instruktor narciarstwa z internetu

Video: tvn24

53 tysiące osób oddało hołd prezydentowi Gdańska

18.01 | Na pożegnanie prezydenta Adamowicza przyszły tłumy. Kolejka do ECS, gdzie wystawiona była trumna z ciałem zabitego prezydenta nie kończyła się. Mieszkańcy stali dzień i noc, by oddać hołd Pawłowi Adamowiczowi. Trudno opisać to, co czują mieszkańcy. To ból, smutek i wiara, że tragiczne wydarzenie zatrzyma falę nienawiści. Michał Chlebowski.

