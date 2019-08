Video: tvn24

Czy mikroplastik w wodzie pitnej szkodzi zdrowiu?

22.08 | WHO wzywa do pilnych badań nad rolą mikroplastiku w wodzie pitnej. Na razie co prawda nie stwierdzono zagrożenia dla człowieka, ale też jest za mało twardych danych, by te zagrożenie całkowicie wykluczyć.

»