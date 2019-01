"Akt ten miał znamiona czynu o charakterze terrorystycznym"

Terroryzm, który w ostatnich latach jest obawą w wielu krajach na świecie, wcale nie musi przyjmować wielkich rozmiarów. Mało tego, zagrożenie wcale nie musi przyjść z zewnątrz. Są tego przykłady, a wśród nich to, co stało się w ubiegłą niedzielę w Gdańsku. Bo im więcej wiadomo, tym mniej jest wątpliwości, że był to akt terroru.