Video: tvn24

Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzenia ustawy represyjnej...

13.12 | "Permanentna inwigilacja", "stan wojenny w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości" - to tylko niektóre określenia do projektu ustawy przygotowanej przez obóz rządzący. Zapisy w projekcie budzą niepokój i strach przed utratą demokracji. Profesor Adam Strzembosz idzie jeszcze dalej i mówi wprost, że jeśli PiS chce wprowadzić ustawę w obecnym kształcie - to znaczy, że podjął decyzję o wyjściu z Polski z Unii Europejskiej.

»