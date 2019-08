Video: tvn24

Wielka dziura w Warszawie stała się wielką atrakcją

20.08 | Warszawska dziura jest już tak znana, że prowadzi do niej nawigacja. Jej popularność, wcale nie oznacza, że szybko zostanie naprawiona. - Nie wiemy co to jest i jak to naprawić – przyznał Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.

