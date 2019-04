Kolejne problemy Britney Spears

Video: tvn24

12. dzień strajku nauczycieli

19.04 | Strajk nauczycieli cały czas trwa. W piątek mija 12. dzień. Okrągły stół dopiero w następny piątek. Wcześniej, we wtorek, demonstracja ZNP przed MEN. Najważniejsze pytania dotyczą matur: czy zbiorą się rady pedagogiczne i nauczyciele dopuszczą uczniów do egzaminu dojrzałości. Sytuacja jest trudna, bo z jednej strony nauczyciele mają determinację do dalszego prowadzenia strajku, a z drugiej nie chcą, by ucierpieli na tym maturzyści.

