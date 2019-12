Video: tvn24

Banaś nie rezygnuje z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli

2.12 | Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś nie chce podać się do dymisji. Zjednoczona Prawica chce zmienić prawo tak, aby można było go odwołać - woła więc o ponadpartyjne porozumienie, ale słyszy tylko powtarzane jak echo słowa - to wasz człowiek i wasz problem.

»