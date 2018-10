Posłowie lekarze ratowali projekt antyszczepionkowy. "Głęboki niepokój" Naczelnej Rady Lekarskiej

Wśród posłów głosujących za skierowaniem obywatelskiego projektu ustawy antyszczepionkowej do komisji sejmowych znaleźli się lekarze, między innymi były szef NFZ. Większość środowiska medycznego sprzeciwia się projektowi, a Naczelna Rada Lekarska przypomina, że Kodeks Etyki Lekarskiej zakazuje lekarzom "propagowania postaw antyzdrowotnych".

W czwartek w Sejmie odbyło się głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy znoszącej obowiązkowe szczepienia dzieci. Platforma Obywatelska domagała się odrzucenia projektu. Większość posłów - z Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz'15 oraz koła poselskiego Wolni i Solidarni - zdecydowała o tym, że projekt nie został odrzucony, za to trafi do komisji zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny.

Za podjęciem dalszych prac nad projektem ruchu antyszczepionkowego głosowało 252 posłów, 158 było przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Nie głosowało 48 posłów.

Naczelna Rada Lekarska "zaniepokojona"

Projekt ustawy ruchu antyszczepionkowego trafił do komisji Sejm skierował do... czytaj dalej » - Głosowanie w Sejmie już spotkało się z krytyką Naczelnej Rady Lekarskiej. Wszyscy lekarze, którzy przycisnęli guzik za procedowaniem takiej ustawy, która świadczy o totalnej niewiedzy, poniosą kary - podkreślała w czwartek w programie "Tak jest" w TVN24 posłanka PO Alicja Chybicka, która głosowała za odrzuceniem projektu.

Jeszcze przed głosowaniem Naczelna Rada Lekarska wystosowała pismo skierowane do parlamentarzystów, w którym zaapelowała "szczególnie do posłów i senatorów będących lekarzami o odrzucenie tego projektu jako stwarzającego zagrożenie dla interesu publicznego".

"Jeszcze głębszy niepokój budzi fakt, że czasem głosy kwestionujące zasadność szczepień pochodzą od niektórych (nielicznych) przedstawicieli zawodów medycznych" - wskazuje Rada w apelu.

Prezydium NRL podkreśliło, że "odejście od szczepień ochronnych byłoby niewybaczalnym błędem rzutującym niekorzystnie na zdrowie nas wszystkich, a także na przyszły stan zdrowotności całego społeczeństwa".

"Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina zatem wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, także tym, którzy sprawują funkcje publiczne, że zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej powołaniem lekarza jest m.in. zapobieganie chorobom, Kodeks Etyki Lekarskiej nakłada na lekarzy obowiązek działania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i zakazuje zarazem propagowania postaw antyzdrowotnych" - czytamy w apelu.

Posłowie-lekarze głosujący "za"

Za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisjach spośród członków klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości głosowali między innymi: anestezjolog Alicja Kaczorowska, lekarz i menedżer ochrony zdrowia Krzysztof Ostrowski, kardiolog Grzegorz Raczak, radiolog Tomasz Latos oraz Andrzej Sośnierz - neurolog i były szef Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2006-2007.

"Za" była też pielęgniarka Bernadeta Krynicka (PiS).

Słowa "antyszczepionkowców" to "manipulacja, którą powinny zająć się organy ścigania" - Nie ma żadnych... czytaj dalej » W głosowaniu nie brała udziału Joanna Kopcińska, lekarka, rzeczniczka rządu Mateusza Morawieckiego.

Skierowanie projektu do dalszych prac poparł też poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla, który ukończył podyplomowe studia z zarządzania opieką zdrowotną.

W trakcie głosowania wniosek o odrzucenie projektu ruchu antyszczepionkowego poparli posłowie-lekarze z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, między innymi: Władysław Kosiniak-Kamysz, Bartosz Arłukowicz, prof. Alicja Chybicka, Lidia Gądek, Marek Hok, Beata Małecka-Libera i Zbigniew Pawłowicz.

"Będziemy mieli epidemie, a nasze rodziny, nasze dzieci będą umierały"

Minister zdrowia Łukasz Szumowski jeszcze przed głosowaniem nie krył swojego krytycznego stosunku do obywatelskiego projektu ustawy. - Jeżeli wyszczepienie populacji spadnie poniżej określonego poziomu, będziemy mieli epidemie, a nasze rodziny, nasze dzieci będą umierały. Do tego nie możemy dopuścić - podkreślał w środę. Stwierdził, że nie wie, czy rzeczowe argumenty są w stanie przekonać osoby sceptycznie nastawione do szczepień, bo "dyskusja jest na bardzo wysokim poziomie emocji".

"Wrócimy do czasów, gdy choroby zakaźne zabijały ludzi na niewyobrażalną skalę" Tylko w pierwszej... czytaj dalej » - Dobrowolność szczepień jest groźna dla wszystkich Polaków. (…) Moje stanowisko, jako resortu i oczywiście rządu, do projektu jest negatywne - zaznaczył.

W stanowisku rządu wobec obywatelskiego projektu wskazano, że obowiązek poddawania się przez wskazane grupy osób szczepieniom ochronnym przeciwko określonym chorobom zakaźnym istnieje w Polsce od niemal 60 lat. Oceniono, że realizacja programu szczepień ochronnych odgrywa ważną rolę w kształtowaniu zdrowia publicznego, zapobiegając występowaniu chorób zakaźnych i ich następstw.

"Obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną i generalnie powszechnie społecznie akceptowaną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne" - wskazano w stanowisku rządu.

W Polsce jest prawny obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym przeciwko określonym chorobom zakaźnym. Warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji jest co najmniej 95 procent zaszczepionych.

"Posłowie nacisnęli guzik za zagrożeniem życia i zdrowia"

W czwartek w programie "Tak jest" w TVN 24 posłanka PO Alicja Chybicka - profesor, specjalistka w zakresie między innymi onkologii i hematologii dziecięcej oraz była prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - która głosowała za odrzuceniem projektu, stwierdziła, że przepisy zaproponowanej ustawy "zagrażają życiu i zdrowiu człowieka".

Chybicka: lekarze głosujący za procedowaniem projektu antyszczepionkowców poniosą kary - Głosowanie w... czytaj dalej » - W średniowieczu powstała pierwsza szczepionka. Pozbyliśmy się chorób, które zabijają ludzi, które łatwo się przenoszą - podkreślała. - Umieram ze strachu, co będzie (...). To wstyd, żeby posłowie nacisnęli guzik za zagrożeniem życia i zdrowia. Nie jest argumentem politycznym, że ludzie tego żądali. Wyborca może zażądać różnych niemądrych rzeczy. My jesteśmy po to, aby tworzyć dobre prawo - zaznaczyła Chybicka.

- Wcisnęłam nie tylko guzik przeciw procedowaniu takiej ustawy, ale wystąpiłam w czasie czytania ustawy budżetowej z pytaniem, czy zabezpieczono pieniądze na edukację, bo widać jest ona niewystarczająca - dodała.

Obywatelski projekt antyszczepionkowców

Pod obywatelskim projektem podpisało się 120 tysięcy osób. Przewiduje on likwidację obowiązku szczepień ochronnych, proponując wprowadzenie zasady dobrowolności. Autorem projektu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Skrót NOP oznacza "niepożądany odczyn poszczepienny".

Projekt przewiduje możliwość doraźnego nakładania przez ministra zdrowia lub wojewodę obowiązku szczepień w razie zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

