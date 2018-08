Nie zatrzymał się na "stopie", uderzył w bok ciężarówki. Film ze zdarzenia

- To mogło skończyć się tragicznie - mówią policjanci o kolizji, do jakiej doszło w Połomi (woj. śląskie). 31-letni kierowca nie zatrzymał się na znaku "STOP" i uderzył w jadącą prawidłowo ciężarówkę.

"Po co jest takie coś?". Dziecko pyta chwilę przed wypadkiem Córka zapytała... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło 1 sierpnia o poranku na jednym ze skrzyżowań w Połomi.

- Na miejsce skierowany został patrol ruchu drogowego. Na środku jezdni stało osobowe bmw z doszczętnie zniszczonym przodem - relacjonuje kom. Marta Pydych z policji w Wodzisławiu Śląskim.

Ze zdarzenia wyszli bez szwanku

Okazało się, że 31-letni kierowca samochodu osobowego, który jechał ulicą Podgórną, nie zastosował się do znaku "STOP". Tym samym nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu prawidłowo tirowi, który pokonywał ulicę Wolności. - Siła uderzenia była tak duża, że osobówka została prawie doszczętnie zniszczona. Podróżujący bmw mogą mówić o prawdziwym szczęściu - podkreśla policjantka. Wszystko dlatego, że z auta wyszli o własnych siłach i bez jakichkolwiek obrażeń. Kierowca za to co zrobił został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Na jego konto powędrowało też sześć punktów karnych.

Przy okazji tego zdarzenia policja przypomina: nie jeździjmy na pamięć. - Zdarzają się zmiany organizacji ruchu. Zwracajmy również uwagę na oznakowanie dróg, bo nie zastosowanie się do znaków - tak jak w tym przypadku - mogło skończyć się tragicznie - apeluje Pydych.

Miejsce w którym doszło do wypadku:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl