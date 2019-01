Wstrząs w kopalni. Trzech górników na powierzchni, szukają czwartego

Po wstrząsie w kopalni Rudna Główna w Polkowicach (woj. dolnośląskie) poszkodowane są cztery osoby. Trzech górników wydobyto już na powierzchnię. Ratownicy próbują dotrzeć do czwartego.

"Trwa akcja zawałowa w kopalni ZG Rudna w Polkowicach. Działania rozpoczęto w wyniku zaistnienia silnego wstrząsu na oddziale G-7" - czytamy na Facebooku 112 Polkowice.

Trzech górników na powierzchni

Informację potwierdza Anna Osadczuk, rzecznik KGHM. - Po godzinie 10 doszło do wstrząsu w rejonie Rudna Główna w Polkowicach. Cztery osoby są poszkodowane, trzy z nich wydobywane są na powierzchnię - mówiła chwilę po godzinie 11 Osadczuk. I dodawała, że dwóch z górników ma połamane kończyny, a jeden obrażenia ogólne. Po wyniesieniu mężczyzn na powierzchnię okazało się, że ich stan jest ciężki. Jednego z nich przetransportowano do szpitala w Lubinie karetką. Do transportu dwóch pozostałych potrzebny był śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Ratownicy próbują dotrzeć do czwartej osoby. Nie wiemy w jakim jest stanie - przekazała Osadczuk.

