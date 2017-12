Przegląd prasy. Sędzia Tuleya "zastraszany"





Sędzia warszawskiego sądu okręgowego Igor Tuleya będzie musiał wytłumaczyć się na piśmie z postanowienia dotyczącego sejmowego posiedzenia w sali kolumnowej sprzed roku - informuje Ewa Siedlecka w "Polityce". Jak dodaje, "można to potraktować jako nacisk psychologiczny, próbę zastraszenia, przywołania do porządku".

18 grudnia warszawski sąd uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie posiedzenia Sejmu z 16 grudnia 2016 roku, podczas którego uchwalono ustawę budżetową. Sędzia warszawskiego sądu okręgowego Igor Tuleya w uzasadnieniu uchylenia umorzenia śledztwa mówił, że "sąd podziela stanowisko skarżących".

Z tego postanowienia - jak pisze Ewa Siedlecka w "Polityce" - sędzia Tuleya będzie się musiał wytłumaczyć.

Wiceprezes nominowany przez Ziobrę

Pełna treść uzasadnienia sędziego Tulei w sprawie kryzysu sejmowego Warszawski sąd... czytaj dalej » Jak relacjonuje Siedlecka, sędzia warszawskiego sądu okręgowego otrzymał polecenie złożenia w tej sprawie wyjaśnień na piśmie od wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusza Drajewicza.

Z artykułu opublikowanego w "Polityce" wynika, że konieczność złożenia wyjaśnień jest argumentowana tym, iż Tuleya "ujawnił podczas ustnego uzasadnienia postanowienia tajemnicę postępowania przygotowawczego".

Tuleya w uzasadnieniu, które opublikowaliśmy w całości na naszej stronie powoływał się na materiały z umorzonego przez prokuraturę śledztwa.

Siedlecka pisze, że wiceprezes Dariusz Drajewicz został nominowany przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę w ramach "dobrej zmiany", czyli na miejsce odwołanej przed końcem kadencji wiceprezes - sędzi Beaty Najjar.

Dziennikarka podkreśla, że pełnienie funkcji wiceprezesa sądu okręgowego to dla Drajewicza - sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - duży awans.

Drajewicz jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Iustitia, które - jak zaznacza Siedlecka - apelowało do sędziów, by nie przyjmowali stanowisk zwalnianych przez usuwanych przed końcem kadencji prezesów i wiceprezesów sądów.

Jak pisze dziennikarka, stowarzyszenie Iustitia było oburzone decyzją sędziego Drajewicza, który posadę przyjął.

Materiały bez klauzuli tajności

"Kluczowe" zeznania Pawłowicz, "dobitne" Terleckiego. Tak sędzia Tuleya uzasadniał swoją decyzję Warszawski sąd... czytaj dalej » W artykule "Polityki" czytamy, że trudno uznać, iż powołanie się w uzasadnieniu postanowienia na materiały ze śledztwa jest nielegalne, ponieważ nie miały one klauzuli tajności. Siedlecka zaznacza, że w przypadku, gdy sprawa trafia do sądu - niezależnie od tego, na jakim jest etapie - na ten czas sąd staje się jej "gospodarzem" . I to do sądu należy decyzja, czy i które informacje ze śledztwa ujawnić.

Według Siedleckiej, "nakaz tłumaczenia się na piśmie z wydanego postanowienia można potraktować jako nacisk psychologiczny, próbę zastraszenia, przywołania do porządku".

Jak dodaje, pozostali sędziowie mogą potraktować ten nakaz jako zapowiedź tego, co ich czeka, w przypadku gdy będą orzekać niezgodnie z oczekiwaniami kierownictwa.

Postępowanie dyscyplinarne

Siedlecka zwraca przy tym uwagę, że na początku przyszłego roku w życie wejdzie ustawa o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy z naniesionymi przez posłów PiS licznymi poprawkami. Konstytucjonaliści, a także Komisja Europejska, podkreślają, że jest ona niezgodna z polską konstytucją.

Ustawa ta - przypomina Siedlecka - powołuje w Sądzie Najwyższym Izbę Dyscyplinarną, do której sędziów rekrutować będą politycy - posłowie wybiorą ławników, a obsadzona przez PiS Krajowa Rada Sądownictwa - sędziów.

Dziennikarka podkreśla, że gdyby wobec sędziego Tulei zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne (a jego przeprowadzenie może nakazać na przykład prokurator generalny Zbigniew Ziobro), prawdopodobne jest, że sędzia zostanie ukarany - na przykład wydalony z zawodu.