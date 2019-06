Politycy Platformy Obywatelskiej odpowiadają Biedroniowi: lepiej późno niż wcale

Robert Biedroń, lider Wiosny, poinformował, że uzyskał zgodę władz swojej partii na rozmowy z liderami Koalicji Europejskiej w sprawie wspólnego startu w wyborach parlamentarnych. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna napisał w mediach społecznościowych, że "cieszy się" z tego, że kolejne środowisko "jest za jak najszerszą koalicją demokratów i patriotów". - Dobrze, że wreszcie Robert Biedroń zmienił zdanie. Lepiej późno niż wcale - powiedział poseł PO, Marcin Kierwiński.

Robert Biedroń poinformował w sobotę na konferencji w Warszawie, że władze Wiosny upoważniły go do rozmów z Koalicją Europejską o wspólnym starcie w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Schetyna: cieszę się, że coraz więcej środowisk myśli o jak najszerszej koalicji

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna na Twitterze skomentował zapowiedź Biedronia.

"Byłem, jestem i będę za jak najszerszą koalicją demokratów i patriotów, która zmieni na lepsze Polskę. Cieszę się, że coraz więcej środowisk tak myśli" - napisał lider PO.



"Dobrze, że wreszcie Robert Biedroń zmienił zdanie"

Marcin Kierwiński z PO wskazywał w rozmowie z reporterem TVN24, że "Platforma już od czasu układania list do Parlamentu Europejskiego mówiła: potrzebna jest szeroka koalicja, która ma szansę pokonać PiS, obronić Polskę przed populizmem i złymi rządami".



- Dobrze, że wreszcie Robert Biedroń zmienił zdanie. Do tej pory był sceptyczny do jakichkolwiek rozmów. Lepiej późno niż wcale. Mam tylko nadzieję, że ta deklaracja dialogu to nie tylko fakt medialny, ale prawdziwa chęć do tego, aby skonstruować wspólną reprezentację na liście do wyborów - podkreślił poseł.

Arłukowicz: przeciwnik jest gdzie indziej, nie powinno być sporów w opozycji

Zapowiedź Biedronia komentował w TVN24 Bartosz Arłukowicz, wybrany w maju na europosła polityk Platformy Obywatelskiej.

- Zawsze lepiej rozmawiać, niż nie rozmawiać. Rozmowa sprzyja budowie kompromisu. Polacy mają dość sporów w opozycji. Chcą, żebyśmy zajęli się problemami Polaków - mówił.



Podkreślał, że "trzeba szukać przestrzeni, porozumienia programowego, trzeba poważnej rozmowy".



- Już w kampanii do europarlamentu apelowałem, żebyśmy się nie sprzeczali między sobą. Przeciwnik jest gdzie indziej, nie powinno być sporów w opozycji - podkreślił europoseł.



Wskazywał, że ugrupowania, które tworzyły Koalicję Europejską łączą z Wiosną "wartości demokratyczne". - Chcemy Polski, w której przestrzega się konstytucji, przestrzega się prawa, w której buduje się oświatę odpowiadającą potrzebom naszych dzieci, politykę senioralną odpowiadającą wymogom rodziców, babć i dziadków - powiedział Arłukowicz.

