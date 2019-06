Rzecznicy dyscyplinarni "to policja polityczna Zbigniewa Ziobry"

Foto: TVN 24 Video: tvn24

Małżeństwo sędziów na celowniku rzecznika dyscyplinarnego

17.06 | Małżeństwo doświadczonych sędziów z Łodzi: ona orzeka w sprawach cywilnych, on w gospodarczych. Oboje znaleźli się na celowniku rzecznika dyscyplinarnego. Z różnych powodów. Jakich? To wyjaśnia Artur Warcholiński, który pokazuje też zastanawiające okoliczności, w jakich wszczęto jedno z postępowań. Rzecznik dyscyplinarny twierdzi, że zrobił to na wniosek prezesa sądu, ale co ciekawe, sam prezes temu zaprzecza.

»