"Jestem wstrząśnięty". "Zszokowany". Reakcje na atak na prezydenta Gdańska





»

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w niedzielę wieczorem został zaatakowany nożem na scenie WOŚP. Na miejscu był reanimowany, potem został przewieziony do szpitala. "Módlmy się wszyscy za Prezydenta Adamowicza. Pawle, jesteśmy z Tobą" - napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk.

Wydarzenia z Gdańska odbiły się szerokim echem zagranicą. Do zdarzenia odnieśli się między innymi unijni liderzy.

"Módlmy się wszyscy za Prezydenta Adamowicza. Pawle, jesteśmy z Tobą" - napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk.



"Jestem wstrząśnięty brutalnym atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Modlę się i mam nadzieję, że wyjdzie z tego. Wspaniały przywódca, który troszczy się o mieszkańców Gdańska" - napisał po polsku na swoim profilu na Twitterze wiceszef Komisji Europejskiej, Frans Timmermans.



"Jestem w szoku. Pragnę wyrazić swoją solidarność z miastem, którym kieruje, z jego rodziną i sympatykami. Modlimy się o jego szybki powrót do zdrowia" - napisał burmistrz Londynu, Sadiq Khan.



Na wstrząsające informacje z Gdańska zareagowała ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher.

"Straszne wiadomości z Gdańska. Myślami jesteśmy z Prezydentem Pawłem Adamowiczem i jego najbliższymi" - czytamy we wpisie pani ambasador.

"Akt niewytłumaczalnego barbarzyństwa"

Na informacje o ataku na prezydenta Gdańska zareagowali także politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem ministra Joachima Brudzińskiego do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji. Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.



"Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi, tak, jak - mam nadzieję - wszyscy nasi Rodacy. Modlę się o Jego powrót do zdrowia i pełni sił" - napisał prezydent Andrzej Duda.



"Atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza to akt niewytłumaczalnego barbarzyństwa. Jestem w kontakcie z Policją. Wszystkie okoliczności tego wydarzenia muszą zostać dogłębnie wyjaśnione" - poinformował szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Joachim Brudziński.



"Pawle, bądź silny"

Szybkiego powrotu do zdrowia prezydentowi Gdańska życzyli posłowie Platformy Obywatelskiej.

"Pawle, wszyscy jesteśmy z Tobą" - napisał były minister obrony Tomasz Siemoniak.

"Pawle, bądź silny" - dodała Agnieszka Pomaska.

"Myślami jestem w Gdańsku. Pawle dasz radę, trzymaj się" - napisał były minister sprawiedliwości Borys Budka.



"Paweł jesteś silny i waleczny. Wierzę, że wygrasz tę walkę i wrócisz do zdrowia, do Nas i swojej rodziny" - napisała była premier Ewa Kopacz.



"Paweł Adamowicz ranny w ataku nożownika podczas gdańskiego finału WOŚP. Jestem głęboko poruszony tą sytuacją, trzymamy kciuki za Pawła, a myślami jesteśmy z jego najbliższymi" - dodał Grzegorz Schetyna, lider PO.



"Polska polityka od dziś będzie inna"

Prezydentowi Gdańska szybkiego powrotu do zdrowia życzył lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty.

"Trzymaj się tak mocno, żeby Ci starczyło sił na długie życie. Masz wokół siebie tysiące ludzi trzymających za Ciebie kciuki.I tylko to jest teraz ważne" - napisał.



"Bądźmy myślami i modlitwą z Pawłem Adamowiczem. Proszę się trzymać, Panie Prezydencie" - zwrócił się do prezydenta Gdańska szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz.



"Polska polityka od dziś będzie inna. Musimy wszyscy z tego wyciągnąć wnioski. Myślami jestem z Pawłem Adamowiczem i jego rodziną. Straszny dzień" - napisał Ryszard Petru z partii Teraz!.



Polska polityka od dziś będzie inna. Musimy wszyscy z tego wyciągnąć wnioski.



"Wszyscy jesteśmy teraz myślami z Prezydentem Adamowiem i jego bliskimi" - dodała przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.



