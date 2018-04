Policjant uratował dwa niedźwiadki. Ich matka zginęła na autostradzie

Policjant z Wirginii uratował dwa młode niedźwiadki, których matka została śmiertelnie potrącona przez samochód na autostradzie. Młode zostały zabrane do Centrum Ochrony Dzikiej Przyrody. Do placówki trafiły w ostatnim czasie łącznie cztery niedźwiadki. Trzy samice i jeden samiec. CODP w Wirginii to organizacja, która zajmuje się chorymi, rannymi i porzuconymi zwierzętami - leczy je i przystosowuje do życia na wolności. Centrum oświadczyło, że ograniczy kontakt człowieka z młodymi niedźwiadkami, żeby nauczyć je samodzielności. Pracownicy uwolnią zwierzęta na wiosnę przyszłego roku. Rok temu, opuściło je dziewięć wyleczonych niedźwiedzi, które od tamtej pory żyją na wolności.