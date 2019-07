W komisariacie miała odbyć się impreza, policjant został ranny. Będzie kontrola i dymisja

Na terenie komisariatu Toruń-Śródmieście w ubiegły wtorek ranny został policjant. W tym czasie miała tam się odbywać alkoholowa impreza. Sprawą zajmuje się prokuratura. Szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poleciła przeprowadzenie kontroli. "Jeśli informacje medialne się potwierdzą - zażądałam wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec tych policjantów i ich zwierzchników" - napisała Elżbieta Witek w poniedziałek na Twitterze.

- Mieliśmy zgłoszenie, że na terenie Komisariatu Toruń-Śródmieście tydzień temu we wtorek doszło do uszkodzenia ciała jednego z funkcjonariuszy w rozumieniu artykułu 157 paragraf 1 Kodeksu karnego (zwykłe i lekkie uszkodzenia ciała - red.). Został zgromadzony materiał w tak zwanym niezbędnym zakresie. W związku z tym, że dotyczy on policjantów zatrudnionych w tym komisariacie, przekazaliśmy sprawę do prokuratora regionalnego w Gdańsku z wnioskiem o wskazanie innej prokuratury do prowadzenia tego postępowania - powiedział w poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski.



Dodał, że prokuratorzy pracują na co dzień z tymi policjantami, więc już od początku postępowania dochodziłoby do konfliktu interesów. Śledczy nie wiedzą na tym etapie, czy do uszkodzenia ciała doszło w wyniku działania innej osoby.

Szefowa MSWiA poleciła kontrolę

Informacje o imprezie alkoholowej w siedzibie Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście pojawiły się na portalach społecznościowych.

W poniedziałek rano minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek napisała na Twitterze, że poleciła Komendantowi Głównemu Policji przeprowadzenie natychmiastowej kontroli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



"Jeśli informacje medialne się potwierdzą - zażądałam wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec tych policjantów i ich zwierzchników" - napisała w poniedziałek Witek.



Rzeczniczka: zostanie odwołana komendant komisariatu



Rzecznik prasowa bydgoskiej policji podinsp. Monika Chlebicz powiedziała, że prowadzone jest postępowanie w tej sprawie.



- Dotychczasowe ustalenia wskazują, że do takiego "nieformalnego" spotkania miało dojść w komisariacie Toruń-Śródmieście. To się jeszcze nie dokonało formalnie, ale odwołana zostanie komendant tego komisariatu Dorota R. Z naszych informacji wynika także, że rzeczywiście ranny został jeden z funkcjonariuszy i weryfikujemy obecnie, w jakich okolicznościach doznał on obrażeń - podkreśliła podinsp. Chlebicz.



Według informacji przekazywanych w mediach społecznościowych, Dorota R. miała uczestniczyć w imprezie, podczas której spożywano znaczne ilości alkoholu. Jeden z policjantów miał uderzyć się o skrzynkę z wężem strażackim przymocowaną do ściany i rozbić głowę. Rannym policjantem miał być naczelnik sztabu z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Do rannego miała zostać wezwana karetka pogotowia, ale ten - według nieoficjalnych relacji - reagował agresywnie i nie chciał pomocy ze strony ratowników.