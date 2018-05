"Policjanci wywieźli 36-latka do lasu, tam mężczyzna zmarł"

Policjanci z Pobiedzisk (pod Poznaniem) dostali zgłoszenie o leżącym na drodze 36-latku. Zamiast wezwać pogotowie mieli wywieźć go do lasu. Tam mężczyzna zmarł. Funkcjonariusze zostali wyrzuceni z policji. Sprawę bada już prokuratura.

Sprawa ma swój początek w środę w podpoznańskich Pobiedziskach. Rodzina 36-latka zgłosiła jego zaginięcie. Mężczyzna miał wyjść z domu, nie było z nim kontaktu. Zaczęła go szukać policja.

Dwa dni później zwłoki mężczyzny znaleziono przy leśnej drodze niedaleko jeziora Dobre.

- W piątek rano komendant Komisariatu Policji w Pobiedziskach poinformował, że w dniu zaginięcia 36-latka, była zgłoszona interwencja policjantom, że ten mężczyzna leży przy ulicy Poznańskiej - przekazuje Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

- Jak się okazało, policjant z trzyletnim stażem służby i policjantka z rokiem służby w policji wzięli tego półprzytomnego mężczyznę, najprawdopodobniej mocno pijanego i zamiast wezwać pogotowie czy odwieźć go na izbę wytrzeźwień – zawieźli go do lasu i zostawili. Tam mężczyzna zmarł - mówi Borowiak.

Natychmiast po otrzymaniu tych informacji komendant zgłosił sprawę odpowiednim instytucjom, między innymi prokuraturze. Policjanci są już formalnie wyrzuceni z policji.

- Prokuratura zdecydowała o postawieniu im zarzutów niedopełnienia obowiązków i nieudzielenia pomocy oraz narażenia tego mężczyzny na utratę życia i zdrowia - dodaje rzecznik.

Przyczyną zgonu - krwiak

Borowiak tłumaczył, że po sekcji zwłok 36-latka okazało się, iż bezpośrednią przyczyną jego zgonu był krwiak wewnątrzczaszkowy. - Co prawda biegły podał, że te obrażenia mogły powstać w wyniku upadku, ale nie wykluczył też, że z powodu jakiegoś uderzenia. Z naszych wstępnych ustaleń nie wynika, że ci policjanci mogli coś temu mężczyźnie w tym zakresie zrobić - zaznacza.

Nieoficjalnie ustalono, że policjanci dostali zgłoszenie o leżącym mężczyźnie w momencie, kiedy kończył im się dzienny dyżur. Najprawdopodobniej funkcjonariusze chcieli jak najszybciej zakończyć służbę i wrócić do domu.