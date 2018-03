Najpierw zakuli w kajdanki, potem przepraszali. Policjanci pomylili mieszkania





Foto: Google Maps | Video: Google Earth Akcja policji w okolicach Sochaczewa

Sześcioro policjantów weszło w środę wieczorem do mieszkania dziennikarki Polskiego Radia i skuło ją kajdankami. Okazało się, że doszło do pomyłki. Teraz okoliczności akcji, która miała związek z podejrzeniem wyłudzania kredytów wyjaśnia komendant wojewódzki policji w Radomiu.

Policjanci weszli do złego mieszkania. "Było słychać wybuch i wyłamywanie drzwi" Policjanci... czytaj dalej » Jak powiedziała rzeczniczka mazowieckiej komendy policji podinsp. Katarzyna Kucharska, komendant wojewódzki zlecił sprawdzenie wszystkich okoliczności tego zdarzenia i jego przebiegu.



Kucharska potwierdziła, że w środę wieczorem w powiecie sochaczewskim policjanci realizowali czynności związane z wyjaśnieniem procederu wyłudzania kredytów na wielką skalę. Do jednego z mieszkań weszło sześciu funkcjonariuszy. W miejscu tym - jak zakładali - miały się znajdować urządzenia służące do popełniania przestępstw. W domu przebywała kobieta, mężczyzna i dwoje dzieci. Policjanci skuli kobietę kajdankami i zaczęli przeszukiwać mieszkanie.



Interwencja okazała się pomyłką. - W dalszym etapie czynności, te urządzenia ujawniono w innym, pobliskim domu i zatrzymano osobę, która prawdopodobnie ma związek ze sprawą - powiedziała Kucharska.



- Jest nam niezmiernie przykro, że doszło do takiej sytuacji. Zapewniamy, że wszystkie okoliczności tej sprawy, a także zachowanie policjantów wykonujących czynności dokładnie zostaną wyjaśnione - podkreśliła rzeczniczka.

"Nagle wpadło do domu czterech panów i dwie panie"

Pomylili mieszkania, pobili lokatorów. Kara dla policjantów Dwóch policjantów... czytaj dalej » Kobietą, do której domu pomyłkowo weszli policjanci, była dziennikarka radiowej Trójki Anna Rokicińska.



- Relaksowałam się po pracy, gdy nagle wpadło do domu czterech panów i dwie panie (…) Zakuli mnie w kajdanki i zażądali ode mnie dowodu osobistego. Następnie przeszukano mój plecak, w którym znajdowały się m.in. trójkowy mikrofon i moja legitymacja prasowa - relacjonuje na Facebooku dziennikarka.



Jak informuje Rokicińska, mimo wyjaśnień funkcjonariusze przeszukali jej mieszkanie w związku z tym, że rzekomo miała być zamieszana w wyłudzenia kredytów i cyberprzestępczość. Działania policji odbywały się na oczach rodziny, w tym dwójki dzieci. - Wszystko trwało trzy godziny, po czym pojawił się człowiek, który powiedział, że to pomyłka – opisuje zachowanie policjantów dziennikarka. Według niej, funkcjonariusze poszukiwali kobiety o tym samym imieniu z tej samej miejscowości. Dziennikarka twierdzi, że policjanci byli w czasie akcji agresywni.



-To, jaki był przebieg i jak zachowywali się funkcjonariusze, będzie na pewno zbadane w ramach kontroli - zapewniła rzeczniczka mazowieckiej komendy policji. Potwierdziła, że policjanci nie mieli nakazu przeszukania ani z prokuratury ani z sądu, działali na rozkaz przełożonych.