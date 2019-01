"Bili mnie w radiowozie i straszyli". Miał wtedy 17 lat. Policjanci stanęli przed sądem, nadal pracują

Prokuratura znalazła w radiowozie ślady krwi Aleksandra, a na jego legitymacji - ślady krwi jednego z policjantów. Oskarżyła o pobicie trzech funkcjonariuszy. Stanęli przed sądem. Świadczą przeciw nim także zapisy z monitoringu. Nadal jednak pracują w komisariacie.

Pobity trzy lata temu w Gliwicach Aleksander, wtedy 17-latek, zgłosił sprawę najpierw na policji w Gliwicach, a potem w prokuraturze w Żorach.

Jednak dopiero prokuratura w Gliwicach dopatrzyła się znamion przestępstwa, w tym co zeznał chłopak.

Przed sądem stanęli trzej policjanci.

Czerwone światło

- Zatrzymał mnie radiowóz. Przeszedłem na czerwonym świetle obok pasów. Myślałem, że o to się czepili. Nie uciekałem, przecież nic nie zrobiłem. Zaciągnęli mnie do radiowozu i na wstępie poczułem cios w oko. Wozili mnie po Gliwicach i cały czas bili w tym radiowozie. Byli bardzo brutalni, a najgorsze było to, co powiedział jeden z nich, że zgwałcą moją mamę - opowiada nam Aleksander o tym, co zdarzyło się trzy lata temu w Gliwicach.

To było 7 lutego 2016 roku, o szóstej rano wracał z baru na gliwickim rynku, gdzie świętował swoje 17 urodziny.

Nie wie, za co został pobity. Domyśla się tylko.

Jeden z oskarżonych o pobicie policjantów, Mateusz C., wtedy 27-letni, miał być w tym samym barze, co Aleksander i został tam przez kogoś niechcący oblany piwem. Nie był wtedy na służbie, ale siedział potem w nieoznakowanym radiowozie, który zatrzymał Aleksandra.

W tym samym czasie na rynku pobili się pseudokibice zwaśnionych grup, interweniowała policja.

- Zarzucali mi, że brałem udział w tej bójce. Wydaje mi się, że to był pomysł tego oblanego piwem. Zabolało go to, chciał się na kimś wyżyć - twierdzi Aleksander.

Źródło: TVN 24 Katowice Rynek w Gliwicach - tu się bawił Aleksander i jeden z oskarżonych

Akt oskarżenia

Prokuratura w Gliwicach dała wiarę zeznaniom chłopaka, bo były "jasne i wzajemnie niesprzeczne".

- Istotne są również zapisy w monitoringu i opinie genetyczne z zakresu badań krwi w radiowozie i na legitymacji pokrzywdzonego - mówi Joanna Smorczewska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. - W radiowozie były ślady krwi pokrzywdzonego, a na jego legitymacji ślady Mateusza C. - dodaje prokurator.

C. - czyli tego policjanta, którego nie powinno być w radiowozie, bo w tym czasie nie był na służbie.

On i dwaj pozostali policjanci z radiowozu, którzy byli wtedy w pracy: Piotr S. i Tomasz O., zostali oskarżeni o to, że "działając wspólnie i w porozumieniu przekroczyli swoje uprawnienia, jako funkcjonariusze komisariatu II policji w Gliwicach w ten sposób, że po uprzednim poleceniu małoletniemu zajęcia miejsca w radiowozie, pomimo jego wylegitymowania i potwierdzenia tożsamości, nadal przewozili pokrzywdzonego w pojeździe oraz jednocześnie w czasie jazdy, a także po opuszczeniu pojazdu poprzez uderzanie rękami i kopanie po ciele, naruszyli jego nietykalność cielesną, co spowodowało u pokrzywdzonego obrażenia w postaci urazu głowy, twarzy z zasinieniem okolicy łuku brwiowego i stłuczenia okolic nadgarstka prawego, naruszające czynności jego ciała na okres poniżej 7 dni, działając na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego".

Proces ruszył 11 stycznia. Policjanci nie przyznają się czynu.

Smorczewska: - Najpierw kwestionowali w ogóle fakt legitymowania pokrzywdzonego. Potem twierdzili, że pokrzywdzony wsiadł do radiowozu już z obrażeniami. Na obecnym etapie odmawiają składania wyjaśnień.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Katowice Aleksander opowiada, co się zdarzyło w dniu jego 17 urodzin

Trwa służba i trwa strach

Aleksander zaraz po pobiciu zgłosił się do szpitala, również w celu obdukcji, a następnie na policję.

Policja w Gliwicach zawiesiła trzech policjantów w obowiązkach. Ale po miesiącu przywróciła ich do służby, bo nie dopatrzyła się znamion przestępstwa w zgłoszeniu Aleksandra. Podobnie prokuratura w Żorach. Oskarżenie policjantów i rozpoczęcie procesu nic nie zmieniło.

Jak potwierdza Joanna Smorczewska, oskarżeni policjanci nadal pracują w komisariacie. Aleksander tymczasem wciąż się boi.