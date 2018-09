Policjanci nie kończą protestu. Propozycje ministra akceptują tylko częściowo

Video: tvn24

Wciąż trwa protest w policji

17.08 | Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk przesłał we wtorek do komendantów wojewódzkich pismo, w którym wstrzymuje realizację wszystkich wydatków przewidzianych jako "wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom". Od 10 lipca trwa w policji protest.

