"Wzmożona absencja". Jeśli będzie trzeba, na drogi pójdą nie tylko policjanci z drogówki

Coraz więcej policjantów idzie na zwolnienia lekarskie. Komenda Główna Policji tłumaczy to "sezonem chorobowym", choć policyjni związkowcy nie kryją, że "jest to reakcja środowiska na brak woli spełnienia" postulatów funkcjonariuszy. Wszystko dzieje się w czasie, gdy ruch na drogach jest wzmożony i trwa policyjna akcja Znicz. Komendy wojewódzkie zapewniają, że mimo absencji "ciągłość służby będzie zachowana".

- Zwolnień jest nieco ponad dwa razy więcej niż w poprzednich latach - przyznał nadkomisarz Maciej Stemplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Już co 10 policjant choruje. Całe wydziały w łódzkich komendach na zwolnieniach lekarskich Policjanci z... czytaj dalej » Dodał, że w pomorskim garnizonie, liczącym sześć tysięcy policjantów, na zwolnieniu przebywa około 200 funkcjonariuszy. - Sytuacja jest bardzo dynamiczna, trudno mi jest tutaj mówić o konkretnej liczbie osób, które są obecnie na zwolnieniu lekarskim - dodał.

W województwie łódzkim "wzmożona absencja pojawiła się w co drugiej komendzie garnizonu łódzkiego, który liczy łącznie sześć tysięcy funkcjonariuszy" - przekazała Joanna Kącka, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego w Łodzi.

Na Dolnym Śląsku spośród ośmiu tysięcy funkcjonariuszy, 501 przebywa na L4.

Andrzej Szary, szef Wielkopolskiego Związku Zawodowego Policjantów, poinformował, że od 30 do 40 procent załogi przebywa na zwolnieniach lekarskich m.in w Komendzie Powiatowej Policji w Chodzieży, Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie, Komendzie Miejskiej Policji w Koninie, Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Podobne sygnały napływają też z pozostałych regionów.

Akcja Znicz trwa

Komenda Główna tłumaczy zwolnienia sezonem chorobowym, a komendy wojewódzkie zapewniają, że mimo absencji funkcjonariuszy "ciągłość służby będzie zachowana". - Jesteśmy przygotowani na to, żeby na drogi poszli również policjanci, którzy na co dzień takiej służby nie pełnią - wyjaśnił nadkomisarz Maciej Stemplewski z pomorskiej policji.

Policja podkreśla, że akcja Znicz - prowadzona w związku ze zwiększonym ruchem na drogach w czasie, gdy Polacy odwiedzają cmentarze - trwa w pełnym wymiarze. - Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy w rażący sposób łamią przepisy drogowe - ostrzegł komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. - Nie ma też taryfy ulgowej dla nierzeźwych kierujących, a przez te dwa dni zatrzymaliśmy ich blisko 400 - dodał. "Wytrzymałość policjantów się wyczerpała". Szef związku zawodowego pisze do ministra "Nikt nie ma... czytaj dalej »

Szef związkowców napisał do ministra

"Nikt nie ma wątpliwości, że jest to reakcja środowiska policyjnego na brak woli spełnienia postulatów" - tak szef Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski tłumaczy masowe zwolnienia lekarskie i urlopy policjantów. Lider związkowców skierował list do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego. Wezwał go "do osobistego i niezwłocznego podjęcia rozmów".

Zdaniem związkowca, "nikt nie ma wątpliwości, że wytrzymałość policjantów właśnie się wyczerpała".

"Swoje żniwo zbierają dziś ogromne przemęczenie i stres, ale również lekceważenie nawarstwiających się od lat problemów i niespełnione obietnice. Przedstawiciele obecnej władzy obiecywali policjantom godne uposażenia i przywrócenie niesłusznie odebranych uprawnień przez poprzednie rządy" - przypomniał Jankowski.