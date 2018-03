Video: TVN24 Łódź

Konwojent już nie chce być za kratkami

12.04. | - Chciałem pomóc rodzinie, a jej zaszkodziłem - mówił i płakał na sali rozpraw Krzysztof W., oskarżony o spektakularną kradzież 8 milionów złotych. Przez kilka miesięcy wcielał się w rolę fałszywego konwojenta, w kluczowym momencie odjechał furgonetką pełną pieniędzy. Dziś poniosły go emocje, prosił sędziego o wypuszczenie go z aresztu. Bezskutecznie. Zamiast do domu pójdzie do psychiatry.

»