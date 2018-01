Policja zatrzymała we wtorek rano 21-letniego Mateusza S. z Sejn na Podlasiu, który tydzień temu groził 14-latce z Suwałk bronią i próbował ją zmusić, by poszła z nim do mieszkania. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Ryszard Tomkiewicz, podejrzany został zatrzymany we wtorek na terenie powiatu sejneńskiego. W poniedziałek został za nim wydany list gończy, bo nie stawiał się na policji w ramach dozoru policyjnego. Postanowieniem sądu 21-latek trafi na 14 dni do aresztu.

Przyłożył pistolet do brzucha, wystraszyli go przechodnie

Prokuratura w ubiegłym tygodniu postawiła mu zarzut stosowania gróźb i przemocy wobec 14-latki z Suwałk. W ubiegłą niedzielę wieczorem dziewczyna wyszła na spacer z psem. Podszedł do niej 21-latek, który przyłożył jej do brzucha pistolet i próbował zmusić, by poszła z nim do jego mieszkania. Mężczyznę wystraszyli przechodnie.

Napastnik zaraz potem został zatrzymany. Nie chciał otworzyć policji drzwi, więc funkcjonariusze je wyważyli. Przy mężczyźnie znaleźli pistolet śrutowy. Okazało się, że 21-latek pochodzi z Sejn i wynajmuje mieszkanie w Suwałkach. Był pod wpływem alkoholu.

Prokuratura postawiła mu zarzuty i dwa dni później wypuściła na wolność. Zastosowała wobec niego środki wolnościowe, m.in. dozór policyjny i zakaz zbliżania się do poszkodowanej. Jak poinformował Tomkiewicz, podejrzany dwa razy nie stawił się na dozór policyjny i ukrywał przed policją. Dlatego prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt i wystawiła za nim list gończy. Grozi mu do 3 lat więzienia.