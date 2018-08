Uderzył kobietę w tył głowy. Zatrzymany za pobicie w Krynicy Morskiej

Bójka w restauracji Krynicy Morskiej

17.08| Nie wiadomo, o co poszło. Sześciu mężczyzn zrobiło awanturę w jednej z restauracji w Krynicy Morskiej (Pomorskie). W pewnym momencie właścicielka lokalu postanowiła ich wyrzucić. Doszło do przepychanki. Nagle jeden z mężczyzn uderzył kobietę tak mocno, że straciła przytomność. Sprawcy grozi teraz do pięciu lat więzienia.

