Ostrzelane tramwaje w Krakowie. Trzej zatrzymani, zarzuty dla dwóch





»

Policja zatrzymała trzeciego mężczyznę podejrzewanego o poniedziałkowe ostrzelanie tramwajów przy ul. Mogilskiej w Krakowie. Zatrzymany to 21-letni mieszkaniec Krakowa, notowany wcześniej między innymi w sprawach przeciwko zdrowiu i życiu.

Wcześniej, godzinę po poniedziałkowym zdarzeniu, policja zatrzymała dwóch 18-latków, również mieszkańców Krakowa. - Już ustaliliśmy role wszystkich trzech mężczyzn – powiedział rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Według policji 21-latek strzelał do jednego z tramwajów. Do innego tramwaju strzelał z kolei 18-latek, notowany wcześniej m.in. za przestępstwa narkotykowe. Policja ustaliła też, że 18-latek strzelał nie tylko do tramwaju, ale i strzelił w witrynę punktu informacji MPK przy ul. Mogilskiej. Drugi 18-latek prawdopodobnie nie strzelał do tramwajów, przesłuchiwany będzie w charakterze świadka.

Dwaj mężczyźni odpowiedzą za narażenie pasażerów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz uszkodzenie wagonów tramwajowych. Młodszy z nich odpowie również za uszkodzenie punktu informacyjnego MPK.

Za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi do trzech lat więzienia, a za uszkodzenie mienia – do pięciu lat. W przypadku podejrzanych prokurator zadecyduje o dalszych środkach zapobiegawczych.

Do ostrzału tramwajów linii 73 i 52 na rondzie Mogilskim doszło w poniedziałek po godz. 21. Z powodu rozbicia szyby w tramwaju linii 73 poszkodowany został 78-letni pasażer. Odłamek szkła ranił go w okolice oczu, na miejscu ranę opatrzyła załoga karetki.