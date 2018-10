Kłótnia z użyciem noża. Żona w szpitalu, mąż w areszcie





Foto: TVN24 Wrocław | Video: TVN24 Wrocław Do zdarzenia doszło przed solarium

Awantura przed solarium w Trzebnicy (województwo dolnośląskie). Jak informuje policja, w trakcie małżeńskiej kłótni, mężczyzna zadał swojej żonie kilka ciosów nożem. Kobieta trafiła do szpitala.

W piątek, około godziny 16, przy ulicy Witosa doszło do awantury. Wychodząca z solarium 36-letnia kobieta spotkała swojego rok młodszego męża i wdała się z nim w kłótnię. Od słów, przeszło do rękoczynów, wywiązała się szarpanina, która przeniosła się do wnętrza lokalu.

Żona w szpitalu, mąż w areszcie

18-latka groziła maczetą koledze. Chciała zwrotu pieniędzy 800 złotych -... czytaj dalej » - W trakcie tej sprzeczki mężczyzna użył noża i zadał kilka ciosów kobiecie, a następnie uciekł. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, tego mężczyzny nie było, ale błyskawicznie podjęte działania doprowadziły do jego zatrzymania - mówi Krzysztof Zaporowski z zespołu prasowego dolnośląskiej policji.

Poszkodowana kobieta została przewieziona do szpitala. Z informacji jakie przekazuje policjant, jej stan jest stabilny.

35-latek trafił do policyjnego aresztu. Pobrano od niego próbkę krwi do badań na zawartość alkoholu. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, na razie nie są podawane motywy sprawcy. Mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów.

Do zdarzenia doszło w Trzebnicy:



