Video: Fakty TVN

02.01.2017 | Wzrasta opłata za przejazd autostradą A2....

Autostrada Wielkopolska podnosi ceny, kierowcom podnosi się ciśnienie. 150 km za 60 złotych to więcej niż w Hiszpanii, Francji czy we Włoszech. Z Konina do Nowego Tomyśla coraz więcej kierowców jedzie, trzymając się za portfel.

