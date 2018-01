Policyjny apel do pieszych i kierowców. "Dzisiejszy dzień jest szczególny"





Sylwestrowa noc w Polsce - w ocenie policji - była w miarę spokojna. Nie obyło się jednak bez wypadków, w których cztery osoby zginęły, a 12 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 160 pijanych kierowców, dziś - od północy - było już ich blisko 100 - mówi młodszy aspirant Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji.

Młodszy aspirant Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji apelował przede wszystkim do wracających z sylwestra. - O zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Apel do pieszych, by zwracali uwagę na samochody i przede wszystkim się rozglądali - mówił. "Stolica sylwestra". Tak Warszawa przywitała Nowy Rok Najgorętsze... czytaj dalej »

- Apel też do kierowców, by zbliżając się do przejścia dla pieszych zwolnili i byli bardzo czujni, bo dzisiejszy dzień jest szczególny - powiedział Gaweł. - Niektórzy myślą jeszcze o wczorajszej imprezie, ale cały czas musimy mieć na myśli nasze bezpieczeństwo - dodał.

Poinformował, że 1 stycznia w godzinach porannych doszło do tragicznego wypadku w Toruniu. Na przejściu dla pieszych zginęły dwie osoby.

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Szosy Lubickiej i ul. Jamontta. Piesi zginęli na miejscu. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja działająca pod nadzorem prokuratora.

- Na zdjęciach z wypadku widać, że mercedes ma z boku emblemat firmy taksówkarskiej, ale nic mi nie wiadomo o tym, żeby prowadzący mercedesa wykonywał w tym czasie jakikolwiek kurs bądź inne taksówkarskie czynności. 57-letni kierowca został zatrzymany. O tym, jaki będzie jego dalszy los i jakie zarzuty zostaną mu postawione zadecyduje prokurator - powiedział mł. asp. Wojciech Chrostowski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

W wyniku potrącenia zginęli 67-letni mężczyzna oraz kobieta.

Małopolskie: spokojne powitanie Nowego Roku

Powitanie Nowego Roku przebiegło również spokojnie w Małopolsce - poinformowała policja. Podczas imprez sylwestrowych zatrzymano cztery osoby, które nie stosowały się do poleceń służ porządkowych: jedną w Zakopanem, trzy w Krakowie - podał rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Trzy osoby zginęły, kilkanaście rannych. Straż pożarna podsumowuje sylwestrową noc W noc sylwestrową... czytaj dalej »

- Jak na tak dużą liczbę osób, bawiących się na imprezach masowych, interwencji nie było aż tak wiele. Ludzie skoncentrowali się na zabawie - mówił w poniedziałek rzecznik.

W Krakowie podczas miejskiej imprezy na Rynku Głównym zatrzymano 53-latka, który nie stosował się do poleceń ochroniarzy.

Wypadki drogowe

W Małopolsce doszło minionej nocy do dwóch wypadków drogowych, w których zginęli pieszy i rowerzysta. W miejscowości Kuków w powiecie suskim 26-latek z Żywiecczyzny potrącił autem idącego poboczem 36-latka, który zmarł na miejscu. Kierowca był trzeźwy.

W Przemykowie w powiecie proszowickim kierujący seatem potrącił rowerzystę. Kierowca był trzeźwy. Policja ustala tożsamość ofiary.