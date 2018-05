Ruch na A2 powoli wraca do normy. Korek jest już mniejszy

Najpierw apele o zabieranie w podróż butelek z wodą, potem ewakuacja samochodów z autostrady. Lubuska policja od rana robi, co może, by rozładować olbrzymie korki na autostradzie A2 w rejonie Świecka. Na początku zator w kierunku Niemiec liczył dwadzieścia kilometrów. Sytuacja powoli się normalizuje. Korek ma już tylko kilka kilometrów.

Wszystko przez ciężarówki, które wyjechały na drogi po Zielonych Świątkach, i dłuższej niż zwykle weekendowej przerwie w ruchu ciężarówek w Niemczech.

Autostrada w kierunku Świecka stała od samego rana. Korek zaczynał się na terenie Niemiec i ciągnął się nawet dwadzieścia kilometrów w stronę Rzepina

Źródło: Google Maps Korek na A2

Dopiero po południu sytuacja zaczęła się stabilizować, a korek zmniejszać.

- To duża zasługa policjantów, którzy pracują tu od samego rana. Po pierwsze otworzyliśmy bramki alarmowe, tak zwane wyjazdy alarmowe na MOP-ach i stacjach benzynowych. I tam też staraliśmy się kierować pojazdy. Poza tym auta były kierowane na węźle Tarnawa na Rzepin tak, żeby już nie dojeżdżały do stojących na A2 samochodów - wymieniał Grzegorz Jaroszewicz z lubuskiej policji.

Tuż po godz. 17 zator liczył cztery kilometry. Szacuje się, że około godz. 20 na autostradzie nie powinno już być większych utrudnień. Mimo to lepiej wybierać inne przejścia graniczne niż to w Świecku.

Akcja ewakuacja

Policjanci pomagali też kierowcom małych pojazdów, które również tkwiły w korku już od kilku godzin. Przede wszystkim skupili się na pojazdach, w których był dzieci i osoby starsze.

Jak? Pasem awaryjnym radiowozy eskortują je poza autostradę. - Po dwa, trzy, cztery pojazdy wyciągały te osobówki z tego zatoru i pasem alarmowym razem z radiowozem dojeżdżały do najbliższej alarmowej bramki - mówił Jaroszewicz.

Źródło: Lech Muszyński/PAP Korek liczy ponad 20 km Na pokonanie kilku kilometrów kierowcy potrzebowali kilku godzin. - Takiego czegoś to ja tu nie pamiętam - mówił kierowca autokaru jadącego do Belgii.

Oglądaj Wideo: TVN24 Poznań Kierowcy o korku na A2

Wybierajcie inne drogi!

Funkcjonariusze już od rana apelowali o korzystanie z innych dróg. - Pamiętajmy, że przejścia graniczne są nie tylko w Kostrzynie czy Świecku. Jest Gubin, Olszyna. Tam ruch jest zdecydowanie mniejszy. W zasadzie nie mamy informacji, żeby występowały tam podobne problemy - podkreślał Jaroszewicz.

Butelka wody w każdym samochodzie

Tym, którzy wybierali się w drogę w stronę Niemiec, zalecano też, by zabrali ze sobą więcej wody.

- Wierzymy w to, że kierowcy pewne rzeczy przewidują. Butelka wody w samochodzie zawsze powinna się znaleźć. Po drodze mamy Miejsca Obsługi Podróżnych, stacje benzynowe, na których możemy się w nie zaopatrzyć, gdzie możemy się posilić - przypominał Jaroszewicz.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Korki na autostradzie. Policja: weźcie wodę!

Skąd takie korki?

Jak poinformował dyżurny Centrum Zarządzania Autostradą A2 Świecko-Konin, powodem utrudnień był wzmożony ruch ciężarówek w kierunku naszego zachodniego sąsiada. Rozpoczął się on w poniedziałek po godz. 21, kiedy przestał obowiązywać zakaz ruchu ciężarówek w Niemczech i nasilił się jeszcze we wtorek rano.

- Po stronie niemieckiej dodatkowo remontowany jest most, dlatego ruch puszczony jest tylko jedną nitką – wzmaga to utrudnienia w ruchu - dodała Zofia Kwiatkowska, rzecznik prasowa Autostrady Wielkopolskiej.

Na domiar złego po niemieckiej stronie rano doszło jeszcze do stłuczki.

Ruch w przeciwnym kierunku, czyli z Niemiec do Poznania i Warszawy, odbywał się bez zakłóceń.

Źródło: TVN 24 Ciężarówki wyjechały na drogi po Zielonych Świątkach

To nie pierwszy raz

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Słubicach Magdalena Jankowska zaznaczyła, że to, co wydarzyło się we wtorek na A2 powtarza się co roku po świętach w Niemczech i dłuższych niż zwykle ograniczeniach w ruchu ciężarówek.

- Niestety nasze pole manewru jest ograniczone i kierowcy muszą po prostu czekać, aż ruch sam się rozładuje. Zwykle trwa to kilkanaście godzin – zakończyła Jankowska.

