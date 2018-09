Policja otoczyła restaurację w Salisbury, gdzie zachorowały dwie osoby

Foto: EPA/NEIL HALL Video: Maciej Woroch / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Rosjanie mieli w Salisbury oglądać zabytki. Brytyjczycy kpią

Rosyjska telewizja RT nadała w czwartek wywiad z dwoma mężczyznami, przedstawiającymi się jako Aleksandr Pietrow i Rusłan Boszyrow. Zapewnili oni, iż to ich zdjęcia jako osób podejrzanych o zamach na Siergieja Skripala opublikowała brytyjska policja, ale że nie pojechali do Salisbury, by kogokolwiek otruć, lecz by oglądać zabytki. Brytyjczycy na ten materiał zareagowali śmiechem. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

