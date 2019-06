Marek Falenta sprowadzany do kraju





Dokonaliśmy zatrzymania Marka Falenty i sprowadzamy go do kraju - poinformował rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Biznesmen skazany w związku z aferą podsłuchową ma być dostarczony do zakładu karnego.

- Polscy policjanci ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego. Wspólnie z policjantami hiszpańskimi dokonaliśmy jego zatrzymania i sprowadzamy go do kraju, gdzie będzie dostarczony do zakładu karnego - powiedział rzecznik KGP Mariusz Ciarka.

Media: ekstradycja Falenty do Polski może potrwać kilka miesięcy Ekstradycja... czytaj dalej » - To my ustaliliśmy jego miejsce pobytu. Teraz będzie się odbywała procedura, mająca na celu wydanie go polskiemu wymiarowi sprawiedliwości - dodał.

Jako pierwsze informację o wydaniu Falenty Polsce podało radio RMF FM.

Skazany na 2,5 roku więzienia w związku z aferą podsłuchową

Marek Falenta został zatrzymany w Hiszpanii 5 kwietnia. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek policji wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

O tym, że Falenta ma odbyć zasądzoną mu karę 2,5 roku więzienia, zdecydował 31 stycznia Sąd Apelacyjny w Warszawie. Odrzucił tym samym zażalenia obrońców, którzy ubiegali się o odroczenie wykonania kary m.in. ze względu na stan zdrowia skazanego. W marcu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o wydaniu za biznesmenem listu gończego, gdyż mężczyzna zaczął się ukrywać.

Marek Falenta został skazany w 2016 roku na 2,5 roku więzienia w związku z tzw. aferą podsłuchową. Wyrok uprawomocnił się w grudniu 2017 roku. Ujawnione w tygodniku "Wprost" nagrania wywołały w 2014 roku kryzys w rządzie Donalda Tuska. Chodziło o nagrywane od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku na zlecenie Falenty w warszawskich restauracjach osoby z kręgów polityki, biznesu i funkcjonariuszy publicznych. Nagrano m.in. ówczesnych szefów: MSW - Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ - Radosława Sikorskiego, resortu infrastruktury i rozwoju - Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę i szefa CBA Pawła Wojtunika.