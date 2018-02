Pozostałe informacje

Ambasada Korei Północnej w Berlinie była prawdopodobnie punktem przerzutowym służącym do zaopatrywania reżimu w materiały do produkcji broni atomowej. zobacz więcej »

Premier Paolo Gentiloni zaapelował o powstrzymanie w kraju spirali przemocy i nienawiści. W telewizyjnym wystąpieniu odniósł się do strzelaniny w Maceracie, gdzie młody Włoch strzelał do imigrantów i zranił sześciu z nich, w tym dwóch ciężko. zobacz więcej »

Real znów zawiódł, a zmieniony pod koniec meczu Cristiano Ronaldo jak to on - wyglądał na mocno niezadowolonego z decyzji trenera. zobacz więcej »

Gotowi na psi cover piosenki "With or without you"? Zobacz TOTERAZ.