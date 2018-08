Podejrzany o zabójstwo w Niemczech, zatrzymany w Holandii. Ma trafić do polskiego aresztu

Miał porwać i zabić kobietę. Podejrzanego o zabójstwo zatrzymano w Holandii. Polski sąd wydał już europejski nakaz aresztowania. Teraz prokuratura czeka na decyzję sądu w Amsterdamie i przekazanie mężczyzny stronie polskiej.

Mężczyźni usłyszeli zarzut zabójstwa. Grozi im dożywocie Prokuratura... czytaj dalej » - Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego m.in. na pozbawieniu wolności pokrzywdzonej kobiety, połączonego ze szczególnym udręczeniem, a następnie dokonania jej zabójstwa - mówi Joanna Biranowska - Sochalska, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Do zbrodni miało dojść na terenie Niemiec. 26 sierpnia udało się zatrzymać podejrzanego.

- W oparciu o współpracę międzynarodową prokuratury polskiej, niemieckiej i holenderskiej, jak również dzięki współpracy policji tych krajów doszło do zatrzymania mężczyzny na terenie Holandii - mówi prokurator.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Sąd uwzględnił go w całości. Został on już przekazany stronie holenderskiej.

- W tej chwili prokuratura oczekuje na decyzję sądu w Amsterdamie i przekazanie mężczyzny stronie polskiej - podsumowuje Biranowska - Sochalska.

Czynności z podejrzanym będą wykonywane już na terenie Polski.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.