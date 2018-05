Niemiec zginął od kuli, Polak od ciosu w głowę. Ciała podróżników mogły zostać "podrzucone"

Pochodzący z Niemiec kolarz Holger Franz Hagenbusch i polski podróżnik, Krzysztof Chmielewski, zostali prawdopodobnie zamordowani na tle rabunkowym - podała w piątek prokuratura stanu Chiapas. 37-letni podróżnik z Polski zginął od uderzenia narzędziem w głowę.

Prokurator: Polak i Niemiec prawdopodobnie zostali zamordowani w Meksyku Prokurator... czytaj dalej » W piątek podano pierwsze rezultaty sekcji zwłok. Wykazała ona, że niemiecki kolarz Holger Franz Hagenbusch zginął od strzału w głowę. Kuli, która spowodowała śmierć 43-latka, nie znaleziono, widać natomiast wyraźnie ślady przejścia pocisku przez czaszkę.



Z kolei w przypadku 37-letniego Krzysztofa Chmielewskiego, polskiego podróżnika, z którym kontakt urwał się 19 kwietnia, sekcja wykazała rozległe rany spowodowane ciosem w głowę.

Szef sekcji zabójstw w prokuraturze stanowej Luis Alberto Sanchez powiedział dziennikarzom, że Polak "prawdopodobnie został uderzony w głowę bardzo twardym przedmiotem i to było silne uderzenie".

Prokuratura uważa, że Europejczycy zostali najprawdopodobniej zamordowani w innym miejscu, a "ich ciała podrzucono w okolice San Cristobal".

Ciała na dnie przepaści

Ciała podróżników zostały porzucone w pobliżu miasteczka San Cristobal de las Casas. Znaleziono je na dnie 200-metrowej przepaści, ciągnącej się wzdłuż autostrady. Jest to teren zalesiony. Ciała przeleżały w lesie ponad tydzień i były w bardzo złym stanie, gdy je znaleziono. Na ciało Chmielewskiego natrafiono 26 kwietnia, Hagenbuscha - 4 maja.

Źródło: Facebook/Krzusztof Chmielewski, Facebook/Rainer Hagenbusch Po lewej Holger Franz Hagenbusch, po prawej Krzysztof Chmielewski

Manifestacje

Na początku maja prokuratura stanu Chiapas podawała, że przyczyną śmierci obu rowerzystów był prawdopodobnie wypadek. "Uprawianie kolarstwa na tym terenie jest bardzo ryzykowne" - miał powiedzieć prokurator Lievano. Jego wypowiedź, którą cytuje AFP, wywołała oburzenie w San Cristobal de las Casas. Setka osób manifestowała przez kilka dni w centrum miasta domagając się prawdy - pisze francuska agencja.



Prokurator Sanchez, który zastąpił kilka dni temu prokuratora Arturo Lievano forsującego tezę o wypadku drogowym i prowadzi teraz śledztwo, zaznaczył w wypowiedzi dla AFP, że "konieczne będzie przeprowadzenie jeszcze jednej, dokładniejszej sekcji w przypadku Chmielewskiego".



Morderstwa i porwania są czymś bardzo częstym w Meksyku, ostatnio nasiliły się jeszcze w związku z kampanią wyborczą - wskazuje w komentarzu AFP.

Hołd dla rowerzystów

Kilka dni po znalezieniu ciała Niemca mieszkańcy San Cristobal przeszli z miasta do miejsca na autostradzie, gdzie znaleziono ciała podróżników. W hołdzie zmarłym postawili przy drodze pomalowany na biało rower z nazwiskami mężczyzn, przy którym złożyli kwiaty.









Chmielewski przebywał w Meksyku w ramach swojej podróży z Kanady do Argentyny. Zamierzał napisać książkę i nakręcić film. 16 kwietnia przybył do Tuxtla Gutierrez, stolicy stanu Chiapas. Następnego dnia rozmawiał z lokalnymi mediami, a potem ruszył w kierunku San Cristobal. Z tego miasta miał udać się do Ocosingo.