Broń, amunicja, narkotyki. Polacy aresztowani przy próbie przemytu





Dwaj obywatele Polski zostali aresztowani w porcie w Dover pod zarzutem przemytu broni i ciężkich narkotyków - poinformowała w niedzielę brytyjska Narodowa Agencja do spraw Przestępczości (NCA).

Podczas rutynowej kontroli przeprowadzonej w piątek przez oficerów brytyjskiej służby granicznej w ciężarówce Polaków znaleziono - zamiast zadeklarowanego ładunku, czyli papieru do kserokopiarek - 20 sztuk broni palnej, 1000 sztuk amunicji, a także 300 kg metamfetaminy, 50 kg ketaminy, 50 kg kokainy i 10 kg heroiny. Łączna wartość przewożonych narkotyków została wyceniona przez śledczych na 7,5 miliona funtów.



Śledczy potwierdzili także, że sugerowany przez Polaków adres dostawy ładunku w walijskim Cardiff był nieprawdziwy.



31-letni Łukasz K. i 32-letni Rafał A. staną w poniedziałek przed sądem w Margate.



Two Polish nationals were intercepted at Dover Eastern Docks on Friday. A search of their HGV & trailer revealed 20 handguns, 1,000 rounds of ammunition and a variety of class A drugs concealed within the stated cargo of photocopier paper.



More info: https://t.co/cYA0yIiLrupic.twitter.com/7vZdO7dO1k — NationalCrimeAgency (@NCA_UK) 9 września 2018





"Znaczna ilość broni i amunicji"

Kathryn Philpott z NCA podkreśliła w wydanym oświadczeniu, że w ramach akcji "skonfiskowano znaczną ilość broni i amunicji, które mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla życia ludzi, gdyby trafiły w ręce przestępców na terytorium Wielkiej Brytanii".



"Gangi używają broni palnej do siania strachu i przemocy na naszych ulicach", a policjanci "są zdeterminowani, (...) aby uniemożliwić dostanie się tego typu przedmiotów do Wielkiej Brytanii" - dodała.