Wielkie zakończenie spotkania młodych. Tysiące przeszły przez bramę na Polach Lednickich

Przejście przez Bramę-Rybę w geście wyboru Chrystusa zwieńczyło w nocy z soboty na niedzielę XXII Spotkanie Młodych Lednica 2000. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem "Jestem", gościem Lednicy był prezydent Andrzej Duda.

W tegorocznym spotkaniu na Polach Lednickich wzięło udział 85 tysięcy pielgrzymów z Polski i zagranicy. Przejście przez Bramę-Rybę to tradycyjnie ostatni, rozpoczynający się około północy element spotkania.

W sobotę poprzedziła je adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa – wybór Chrystusa. W modlitwie uczestniczyły delegacje pielgrzymów m.in. z Niemiec, Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Kenii, Włoch, Libanu i Kanady.



Tańce pod Bramą-Rybą. Z udziałem prezydenta Prezydent... czytaj dalej » Z okazji rocznicy 100-lecia polskiej niepodległości uczestnicy Lednicy otrzymali w prezencie od prezydenta biało-czerwone flagi. - Zabierzcie je ze sobą do domu, miejcie je, szanujcie, o to proszę. Ale proszę też, żebyście ich używali. Żebyście te nasze biało-czerwone barwy, tak drogie, eksponowali wtedy, kiedy są ważne momenty dla was, dla naszej ojczyzny, dla naszej historii, dla naszej tożsamości. Także w tych momentach, w których się modlimy – mówił prezydent do zgromadzonych.

Pierwszy zapis "Bogurodzica"

Andrzej Duda wręczył organizatorom Lednicy kopię pierwszego zapisu tekstu pieśni "Bogurodzica". Przypomniał, że była ona przez pewien czas uważana za hymn, i że polscy rycerze śpiewali ją ruszając do walki "w obronie ojczyzny, wiary, tradycji i wolności".



Prezydent przypomniał też postać zmarłego w 2015 roku założyciela ruchu lednickiego o. Jana Góry. - To, że tu przybywacie, ta wasza obecność to jest jego najpiękniejszy pomnik. Myślę, że piękniejszego nie mógłby sobie wyobrazić - podkreślił.



"Pan Bóg z nieba patrzy na was i uśmiecha się". Lednica 2000 z udziałem prezydenta Z udziałem... czytaj dalej » Podczas spotkania pielgrzymi obmywali sobie wzajemnie nogi w geście bezinteresownej miłości bliźniego. Całowali też ziemię, naśladując gest Jana Pawła II. W trakcie tegorocznej Lednicy wspominany był jego wkład w polską wolność i jego nauka, by umieć być za tę wolność wdzięcznym.



Obecny na Lednicy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki przypomniał, że Jan Paweł II "uczył, że wolność jest darem i zadaniem, stawia przed człowiekiem wyzwania". Dodał, że "takie wyjątkowe wydarzenia jak Lednica pokazują, że ciągle jest dużo młodzieży, która ma kręgosłup".

Pozdrowienia od papieża

Zgromadzonych na Polach Lednickich pozdrowił papież Franciszek. - Świętując na Lednicy stulecie odzyskania niepodległości waszej ojczyny, gestem jaki zwykł czynić św. Jan Paweł II, ucałujcie polską ziemię także w moim imieniu. Zawierzam was opiece Maryi Królowej Polski i z serca błogosławię – powiedział w wyemitowanym na telebimach nagraniu.



Każdy pielgrzym wchodzący na Pola Lednickie otrzymywał, poza flagą od prezydenta, także "zwierciadło prawdziwego spojrzenia" służące do spotkania ze spojrzeniem Boga oraz świecę - symbol światła i pokoju.



Kolejne Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbędzie się 1 czerwca 2019 roku.