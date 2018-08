Pol'and'Rock chłodzą niemieccy strażacy. Polska straż nie chciała wjechać wozami na teren festiwalu

Jurek Owsiak ma żal do komendanta lubuskich strażaków, który nie zgodził się na wjazd wozów PSP na teren Pol'and'Rock w Kostrzynie. Rozgrzanych festiwalowiczów podczas koncertów polewała więc wodą straż pożarna z Berlina. - Jeśli będzie trzeba, fundacja wynajmie kolejne wozy - zapowiedział Owsiak na konferencji prasowej.

Chociaż słońce zachodzi momentami za chmury i nie grzeje terenu zabawy w Kostrzynie cały dzień, to skwar daje się we znaki uczestnikom zabawy. Jak mówią, w namiotach raczej nie da się wytrzymać. Duchotę wzmaga wszechobecny kurz.

Termometry w piątek ponownie pokazywały ponad trzydzieści stopni.

"Och, jaki gorący Najpiękniejszy Festiwal Świata. Słońce nad nami chyba pierwszy raz od 24 lat tak intensywnie świeci! - pisze Jurek Owsiak na swoim profilu na Facebooku. (...) I jak tym wszystkim ludziom powiedzieć, że Państwowa Straż Pożarna (...) w tym roku odmówiła nam, organizatorowi, użycia swoich wozów aby schłodzić wodą rozgrzaną, festiwalową publiczność (zawsze tak było!). Zwłaszcza dziś, kiedy IMGW ogłosiło II stopień zagrożenia upałem!"

Owsiak apeluje: "Jeżeli ktoś w Polsce dysponuje wozem strażackim, o przyjeździe którego Pan komendant nie decyduje, i może pomóc młodym ludziom którzy świetnie się bawią i których po prostu chcemy schłodzić - zapraszamy".

Organizator obiecuje strażaków nakarmić i napełnić ich baki paliwem.

Berlin się zgodził

Komendant, o którym pisze Owsiak, to Przemysław Gliński, zastępca szefa lubuskiej komendy wojewódzkiej, który na prośbę o wjazd wozów na teren festiwalu odpowiedział odmownie.

Źródło: TVN 24 Polscy strażacy zraszają piasek przed Dużą Sceną

Owsiak nazywa go "bezlitosnym" i twierdzi, że to właśnie takie decyzje tworzą stan "podwyższonego ryzyka".

"Chciałem Pana poinformować, że ja, Jurek Owsiak i cała nasza ekipa, jesteśmy wyznawcami bardzo pięknego powiedzenia - co nas nie zabije, to nas wzmocni. Wynajęliśmy wóz Straży Pożarnej z Berlina. Pędzi do nas!".

Niemiecki wóz pojawił się w nocy z czwartku na piątek i na koncercie zespołu Tabu polewał tłumy zgrzanych fanów.

Zobaczcie kto przyjechał! #VielenDank#PolAndRock2018pic.twitter.com/DnxiNGvXQZ — PolAndRock Festival (@PolAndRockFest) 2 sierpnia 2018

Wozy w tłumie to niebezpieczeństwo

Decyzję skomentowała marszałek województwa lubuskiego. - Bardzo zła. Nam wszystkim jest to potrzebne. To zresztą tradycja, na Woodstocku zawsze było polewanie wodą - mówi Anna Elżbieta Polak.

- Powinniśmy zrobić totalnie wszystko, żeby mieszkańcom było lżej w takie upały - dodała.

Straż tłumaczy. - Jeżeli chodzi o zraszanie uczestników, zaproponowaliśmy rozwinięcie linii wężowej, kurtyny wodne i prądownice, żeby nie było niebezpiecznych przejazdów wozów wśród tylu osób. Z tej propozycji organizator nie skorzystał - mówi Dariusz Szymura.

Krzysztof Dobies (rzecznik imprezy) na swoim Twitterze tłumaczy, że kurtyny wodne nie są pomocne w przypadku tak gęstego tłumu. I prostuje: organizatorzy wcale nie prosili o wjazd wozów między ludzi.

Potwierdził to Owsiak na konferencji prasowej o godzinie 14. - Kurtyny wodne, które pan proponuje, są super sprawą. Sprawdzą się na obrzeżach, ale abstrakcją jest postawienie kurtyny wśród widowni. Tam trzeba wjechać wozem, tak jak robiliśmy to wiele lat, i tych ludzi polać. Wczoraj pokazaliśmy, jak to wychodzi, tym wynajętym wozem z Berlina. Jeśli będzie trzeba, fundacja wynajmie kolejne wozy - zadeklarował.

Gdy w sieci zrobiło się o sprawie głośno, po godzinie 13 polscy strażacy zaczęli polewać teren przed Dużą Sceną.

Lubuska PSP - nieprawda!

Wozy nie miały wjeżdżać w tłum, tylko stanąć przy scenie i polewać ludzi z boków. O to prosiliśmy!



Kurtyna to absurd! Jak ustawić kurtynę w środku bawiącego się tłumu?



Najgorsze, kiedy polityka zastępuje zdrowy rozsądek :-(https://t.co/g76EiXzMv8 — Krzysztof Dobies (@MilkeePL) 3 sierpnia 2018