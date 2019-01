Polska żegna Pawła Adamowicza. W wielu miastach transmisje z pogrzebu





Zamordowanego w niedzielę prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza żegna dziś cała Polska. W wielu miastach w południe zabrzmią syreny alarmowe, a w ich centralnych punktach wystawione zostaną telebimy, na których transmitowane będą uroczystości pogrzebowe z gdańskiej Bazyliki Mariackiej.

Uroczystości w porozumieniu z rodziną Pawła Adamowicza organizowane są przez władze Gdańska z elementami państwowymi. Msza pogrzebowa rozpocznie się w południe w Bazylice Mariackiej. Poprowadzi ją metropolita gdański abp. Sławoj Leszek Głódź.

W Bazylice zmieści się 3,5 tysiąca żałobników. Urząd Miejski w Gdańsku poinformował, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Bazylice Mariackiej dla wszystkich gdańszczan, którzy nie dostaną się do kościoła, będzie przeprowadzona transmisja z uroczystości.

Uroczystości pogrzebowe będą transmitowane także w TVN24 i na tvn24.pl. Program specjalny trwa od godziny 10.

Gdańsk

Nabożeństwo pogrzebowe będzie transmitowane w Gdańsku na ośmiu ekranach ustawionych na Głównym Mieście. Pięć telebimów zainstalowanych będzie na ul. Długiej i Długim Targu, po jednym na Targu Węglowym, Placu Świętopełka i Wyspie Ołowianka.

Na ul. Długą i Długi Targ dojście będzie możliwe ze wszystkich kierunków z wyłączeniem Bramy Zielonej (Most Zielony), ul. Powroźniczej i ul. Pocztowej. Na Targ Węglowy, do Parku Świętopełka, Ołowianki i Ergo Areny będzie można wejść bez ograniczeń. Parkingi przy hali będą otwarte, zaparkować będzie też można wzdłuż ul. Łokietka.

Na ul. Długą i Długi Targ dojście będzie możliwe ze wszystkich kierunków z wyłączeniem Bramy Zielonej (Most Zielony), ul. Powroźniczej i ul. Pocztowej. Na Targ Węglowy, do Parku Świętopełka, Ołowianki i Ergo Areny będzie można wejść bez ograniczeń. Parkingi przy hali będą otwarte, zaparkować będzie też można wzdłuż ul. Łokietka.

Możliwość publicznego oglądania pogrzebu prezydenta Pawła Adamowicza będą mieli również Polacy w kilkunastu innych miastach.

Gdynia

Decyzją prezydenta Gdyni w sobotę została uruchomiona bezpłatna linia 101 z dworca PKP Gdynia Główna do centrum Gdańska. Odjazdy odbywają się co 30 minut od godziny 9.20 do 11.

Dla mieszkańców zostanie dodatkowo ustawiony specjalny telebim w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Armii Krajowej 26.

Sopot

Wszystkich mieszkańców Sopotu, którzy chcą symbolicznie uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych władze miasta zapraszają o 11.30 na Plac Przyjaciół Sopotu oraz do Ergo Areny. Transmisję poprzedzi krótka modlitwa.

W dniu pogrzebu komunikacja miejska w Sopocie jest bezpłatna.

Szczecin

Od godziny 12 mieszkańcy Szczecina będą mogli wspólnie obejrzeć transmisję z uroczystości pogrzebowych śp. Pawła Adamowicza na Placu Solidarności. Uruchomione zostaną również syreny alarmowe "w geście solidarności z Gdańskiem".

Warszawa

Od godziny 12 na pl. Zamkowym zostanie ustawiony ekran umożliwiający mieszkańcom Warszawy obejrzenie transmisji uroczystości pogrzebowych.

Krótko przed godziną 12 straż miejska odda hołd Pawłowi Adamowiczowi. Z wieży Zamku Królewskiego hejnaliści straży zagrają hejnał Gdańska.



Wrocław

Wrocławianie mogą uczestniczyć w uroczystościach także dzięki transmisji na żywo od godziny 12. Telebim będzie ustawiony na wrocławskim Rynku przed Starym Ratuszem.

W południe we Wrocławiu zabrzmią syreny alarmowe na znak pamięci o prezydencie Gdańska.



Łódź

Wszystkich łodzian chcących ostatni raz pożegnać Pawła Adamowicza, urząd miasta zaprasza w południe do pasażu Schillera, gdzie na telebimie będą transmitowane uroczystości pogrzebowe w Gdańsku.

Poznań

W dniu pogrzebu Pawła Adamowicza na placu Wolności stanie duży telebim. Transmisja z uroczystości pogrzebowych rozpocznie się przed godziną 12. W mieście - w samo południe - zawyją też syreny alarmowe.

Jak podaje magistrat, miejsce transmisji zostało wybrane nieprzypadkowo. Plac Wolności w Poznaniu ma tam znaczenie symboliczne, bo właśnie w tym miejscu poznaniacy zbierali się, by wspólnie uczcić pamięć zamordowanego prezydenta.

Od godziny 17 w piątek do godziny 19 w sobotę obowiązuje żałoba narodowa.

