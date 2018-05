Lawa strzela 30 metrów w górę. Kilauea wciąż niespokojna

Hawaje przesłania gryzący dym - w powietrzu unosi się zapach spalenizny i siarki. Wulkan Kilauea wyrzuca z siebie pył i lawę. Zdjęcia, które do nas docierają wyglądają jak z filmu katastroficznego, a zagrożenie szybko nie minie. Erupcja wulkanu trwa nieprzerwanie od 3 stycznia 1983 roku, ale skala zjawiska nigdy nie była tak wielka. Jak wierzą Hawajczycy - wulkan wybucha, gdy rozgniewa się lokalna bogini Pele, co dla niektórych wciąż oznacza, że teraz Pele strasznie się rozzłościła. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

Kolejna szczelina wulkaniczna wokół Kilauea