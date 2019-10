Byli współpracownicy Banasia z zarzutami. Ministerstwo finansów wydaje oświadczenie

Video: tvn24

Marcin Horała z PiS o raporcie komisji śledczej do spraw VAT

11.09 | - Najgorsze, co było w tym zjawisku, to to, że były zorganizowane grupy przestępcze, które wprost kradły pieniądze z budżetu państwa, które nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej; albo ona miała charakter tylko przykrywkowy - powiedział w Sejmie przewodniczący komisji do spraw VAT Marcin Horała (PiS) podczas sprawozdania z jej prac.

