"Sensacja archeologiczna". Na Podlasiu odnaleziono ślady osady z epoki brązu

Odkryto ślady osady z epoki brązu

22.08 | To może być archeologiczna sensacja. Na Podlasiu odkryto zarysy osady, która powstała między VIII a VI wiekiem przed naszą erą, co czyni ją porównywalnie starą co osada w Biskupinie. Odkrycie zaszokowało archeologów, którzy wskazują, że na tym terenie nie znaleziono nigdy wcześniej zabudowy o charakterze obronnym z tego okresu. - Z całą pewnością mamy do czynienia z sensacją archeologiczną - mówił Adam Warusiewicz z Muzeum Podlaskiego.

