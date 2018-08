Motocykl zderzył się z autem. Nie żyją ojciec i syn





45-latek kierujący motocyklem podczas wyprzedzania ciągu pojazdów zderzył się czołowo z jadącym z przeciwka autem osobowym. Mimo przeprowadzonej na miejscu reanimacji motocyklista i jego 19-letni pasażer zmarli.

Do wypadku z udziałem motocykla triumph doszło w sobotę po południu na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Długie w powiecie sanockim (Podkarpackie). Kierowca renault został ranny, przewieziono go do szpitala.

- Kierujący motocyklem podjął manewr wyprzedzania w miejscu niedozwolonym. Działo się to w miejscu, gdzie na jezdni znajdowała się podwójna linia ciągła, a w okolicy było przejście dla pieszych - wyjaśnia podinspektor Katarzyna Wojtowicz z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

Dodaje też, że obecnie trudno powiedzieć jaka była przyczyna tego zdarzenia. Okoliczności wypadku zostaną wyjaśnione w trakcie policyjnego dochodzenia.

Ofiary śmiertelne to ojciec i syn.

Źródło: mapy Google Do wypadku doszło w sobotę po południu na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Długie