Poszukiwany Niemiec zatrzymany na granicy. Chciał dostać się na Ukrainę

Trzy mecze i trzy zwycięstwa polskich koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni, którzy wrócili do rywalizacji o medale mundialu po 52 latach, wygrali swoją grupę i z kompletem zwycięstw awansowali do kolejnej fazy turnieju. Zmagania potrwają do 15 września. Relacje z meczów Polaków w eurosport.pl.