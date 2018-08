Autokar wypadł z drogi na "zakręcie śmierci"

Koniec piłkarskich wakacji we Włoszech. W sobotę dwa pierwsze mecze najbardziej polskiej z zagranicznych lig. Na początek broniący tytułu Juventus jedzie do Werony. Od początku wystąpią Wojciech Szczęsny i Cristiano Ronaldo. Trener turyńczyków wymienił ich nazwiska wśród siedmiu pewniaków do gry. zobacz więcej »