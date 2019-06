"Usłyszałem łomot, wykręciłem 112". Spadochroniarze wpadli w wir powietrzny

Video: tvn24

90-latek skoczył ze spadochronem

6.09|- Na początku czułem nicość, człowiek nie wie, gdzie jest. Dopiero jak już skoczyłem, ustabilizowaliśmy się, wróciłem do rzeczywistości. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć - mówi 90-letni Jerzy Jóźwiak. To on w minioną niedzielę skoczył ze spadochronem. W ten sposób chciał upamiętnić rocznicę wybuchu II wojny światowej i swoje 15-lecie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, na którym czynnie działa.

