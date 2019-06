We wsi jeszcze długo będzie trauma po tym, co się stało - tak mieszkańcy Mrowin komentują zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o brutalne zabójstwo 10-letniej dziewczynki, która mieszkała w tej wsi. - Dożywocie w więzieniu byłoby karą nawet zbyt łagodną - powiedziała jedna z mieszkanek w rozmowie z TVN24. - To dziecko, ono miało całe życie przed sobą. Ta dziewczynka miała mieć jutro urodziny - podkreślała w niedzielę inna z kobiet.

- Ulga jest bardzo duża. Jesteśmy wdzięczni i zadowoleni ze współpracy policji, prokuratury i mieszkańców. Ludzie obawiają się o własne życie. Żyjemy w małej, spokojnej miejscowości, a tu taka tragedia, który nigdy wcześniej się nie zdarzyła - stwierdziła inna z kobiet.

O zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo dziewczynki poinformował w niedzielę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Doniesienia w tej sprawie precyzował również rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. - Mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa dolnośląskiego i jest jego mieszkańcem - poinformował. Jak dodał, policjanci od samego początku typowali 22-letniego mężczyznę jako potencjalnego sprawcę tej zbrodni.

- Prokuratorzy weryfikują materiał dowodowy, ale jesteśmy przekonani, wspólnie z prowadzącymi to postępowanie prokuratorami, że zostaną przedstawione temu mężczyźnie zarzuty, a następnie będzie doprowadzony do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt - zaznaczył.

Zatrzymany w tej sprawie 22-latek usłyszał w niedzielę wieczorem zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Informację o tym fakcie przekazano w poniedziałek rano.

Doprowadzenie podejrzewanego do prokuratury w Świdnicy

22-letni mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy w niedzielę wieczorem. Przed jej budynkiem zebrało się ponad 100 osób, które do późnych godzin czekały na zakończenie przesłuchania podejrzewanego.

Przed godziną 1 w nocy mężczyzna został wyprowadzony z budynku bocznym wyjściem w kordonie policji. Nie poinformowano, czy zostały postawione mu zarzuty. Przed budynkiem prokuratury przez kilka godzin stał tłum ludzi. Od czasu do czasu zgromadzeni wykrzykiwali groźby adresowane do przesłuchiwanego.

Źródło: Maciej Kulczyński/PAP Zatrzymany mężczyzna wyprowadzany po przesłuchaniu w prokuraturze w Świdnicy

Z dziećmi rozmawiał psycholog

Mieszkańcy mówią, że pomimo informacji o zatrzymaniu mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo dziewczynki ludzie we wsi nadal boją się wypuszczać dzieci same.

- To, co się stało, to jest coś strasznego. To było dziecko, sama mam syna w jej wieku, razem do klasy chodzili (...). To dziecko, ono miało całe życie przed sobą. Ta dziewczynka miała mieć jutro urodziny - mówiła jedna z kobiet. Dodała, że z dziećmi w szkole rozmawiał psycholog.

Policja: mężczyzna zatrzymany w sprawie zabójstwa dziewczynki - zamieszkały poza powiatem świdnickim

- Ale mój syn jeszcze w nocy się budzi i ciągle myśli o tym, co się stało - zaznaczyła. Przekazała, że ludzie we wsi płakali, kiedy dowiedzieli się o zbrodni.

Jeden z mieszkańców Mrowin podkreślił, że uwierzy w zatrzymanie sprawcy, jeśli podejrzany zostanie aresztowany. - Niech go tu przywiozą, to my zrobimy z nim porządek - dodał inny.

Ciało znalezione w lesie

Jak informowała prokuratura w Świdnicy, przyczyną śmierci 10-letniej dziewczynki, której ciało znaleziono w czwartek w lesie sześć kilometrów od miejscowości Mrowiny, były rany kłute klatki piersiowej i szyi. Śledczy przekazali również, że zbrodnia miała podłoże seksualne.

Ciało dziewczynki znaleziono w czwartek około godziny 17 w lesie sześć kilometrów od miejscowości Mrowiny, gdzie mieszkała. Zwłoki znalazła kobieta, która była na spacerze.

Dziewczynka w czwartek około godziny 13 wyszła ze szkoły położonej w centrum wsi Mrowiny. Od domu dzielił ją kilometr. Ostatni raz była widziana 200 metrów od miejsca, w którym mieszkała.

