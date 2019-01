Dwóch podejrzanych o szpiegostwo. Od czwartku nikt ich nie zna

Piotr D. to zaufany człowiek wszystkich kolejnych szefów służb specjalnych, z dostępem do największych tajemnic państwa. Weijing, w Polsce "Stasio", to chętnie przyjmowany bywalec gabinetów VIP-ów. Obaj podejrzani o szpiegostwo zostali zatrzymani przez ABW, o czym w piątek poinformował zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik. Sąd zdecydował o areszcie podejrzanych na trzy miesiące.