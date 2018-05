"Poczułem, że wszystko się trzęsie". Pociąg uderzył w tira, wagony wypadły z torów





Dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych w wypadku kolejowym koło Turynu na północy Włoch. W środę przed północą pociąg osobowy uderzył w tira na przejeździe. W wyniku zderzenia lokomotywa i dwa wagony składu wypadły z torów.

Do wypadku doszło po godzinie 23 w miejscowości Caluso w Piemoncie.

Dyrekcja kolei poinformowała, że na miejscu zginął maszynista pociągu jadącego z Turynu do Ivrei.

Druga ofiara śmiertelna - jak podały służby medyczne - to osoba, która została ranna w wypadku i zmarła tuż po przewiezieniu do szpitala.

Według mediów, przytaczających za dyrekcją lokalnych kolei pierwsze ustalenia okoliczności wypadku, na przejeździe pociąg uderzył w tira na litewskich numerach rejestracyjnych. Pojazd miał staranować szlaban i wjechać na tory w chwili, gdy semafor już sygnalizował zbliżanie się pociągu.



W wyniku zderzenia lokomotywa wraz z dwoma wagonami wypadła z toru. Nie wykoleił się tylko jeden wagon.

Strażacy wyciągali rannych uwięzionych w przewróconych wagonach.

- Byłem w trzecim wagonie, poczułem, że wszystko się trzęsie. Trzęsło się coraz mocniej i zdałem sobie sprawę, że się wykolejamy. Później usłyszałem bardzo głośny huk - cytuje "La Repubblica" jednego z pasażerów, który podróżował z prowincji Trentino do Aosty. Mężczyzna dodał, że szczęśliwie nic mu się nie stało.



